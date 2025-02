Nem, nem, nem. Itt idézhetném Deutsch Tamás Melia-ügyi állásfoglalását is, amit a zöm anno képtelen volt helyesen értelmezni, pedig az a kormányzati (!) kommunikációt érintő, nagyon is racionális kritika volt részéről, majd egyszer kitérek rá. De most a magamét magyarázom.

Ugye nemrég még arról volt szó, hogy pont ezt a fönt bemutatott szájalós munkát szervezik ki Menczernek, Megafonnak meg a hasonló szereplőknek, hogy ne az öltönyt koszoljuk a földharccal, hanem a mackónadrágot. Erre mit csinálnak? A fél évtizede tartó gazdasági válság legyűrését célzó minisztérium, amelynek hatalmas állami vagyon híján a kompetencia és megbízhatóság látszata lenne erre szinte az egyetlen eszköze, elkezd arra reagálni, amivel semmi dolga, és úgy, mintha az egész hétvégét nonlokális tudatállapotban töltötte volna. Külön ijesztő, hogy ezt már nem is a tudottan izgens miniszter kottyantotta el, hanem a szóvivő csinálta, tehát hivatalos kommunikáció.

Ott van aztán a másik, a három éve a szomszédunkban zajló háború kapcsán illetékes honvédelmi tárca, akik még azzal ijesztgetnek, hogy képzeljük el, hát mekkora sunyi gazember vezette nemrég még a honvédséget. Oké, és most jobban választottatok? Aki most van a helyén, az már nem olyan, mint a Szendi úr? És vajon jó ötlet, jó üzenet így, nyilvánosan lerúgni egy nemrég még vezető beosztású katonát, pont most? Ne már.

Szerintem a következőt kéne csinálni: minden minisztérium végzi a munkáját, és alapbeállításként kussol. Ha szükséges, akkor tájékoztat, neutrálisan. Az összes ilyen jólmegmondási feladatra meg fölvesznek egy darab embert, a hivatalos Faszkalapsági Szóvivőt, aki a kormánytól elkülönítve végzi a munkáját. Amikor szükség van rá, akkor eloldozzák és körbeugatja a sajtót, de nem dönt semmiről és nem szól hozzá semmihez. Célszerszám.

Mert ne már, tényleg, hogy azt kelljen néznem, hogy akinek a gazdaságot kéne beindítani meg akinek a hazát kéne védeni, azok ezen feladataik ellátása helyett Facebook-kommentelőnek állnak. Épp elég baj, hogy akit savaznak, az is javarészt ezt csinálja, csak neki más dolga sincsen, míg emezeknek elsősorban kormányozni kéne.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP