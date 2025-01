Változás előtt állunk, de nem árt az óvatosság az utakon

A HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzése szerint az előttünk álló napokban túlnyomóan borult időre számíthatunk, legfeljebb átmeneti szakadozások lehetnek a felhőzetben. Egyre kisebb eséllyel fordulhat elő havazás, hószállingózás, északnyugaton havas eső is, csütörtökön már csak néhol lehet csapadék.

Legfeljebb az Alpokalján fordulhatnak elő élénk széllökések, majd hajnaltól ott is mérséklődik a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -6, +1 fok között alakul,

a szelesebb, északnyugati tájakon lesz az enyhébb idő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön -2 és +4 fok között várható. A nap folyamán

néhol előfordulhat ónos szitálás, hószállingózás, a Nyugat-Dunántúlon esetleg gyenge eső is.

Maradnak a mínuszok

Pénteken többnyire borult, párás, ködös idő valószínű helyenként zúzmarával. Kisebb eséllyel előfordulhatnak kevésbé felhős körzetek is, arrafelé a nap is előbukkanhat. A ködös tájakon továbbra is számítani lehet szitálásra, ónos szitálásra. A légmozgás gyenge marad. A minimum-hőmérséklet -6, 0 fok között várható. A csúcsérték általában fagypont körül alakul, de a napos részeken ennél kissé melegebb is lehet.

A hétvégén is marad a jobbára borult idő, az ónos szitálás veszélye és a 0 Celsius-fok alatti hőmérsékletek – derült ki a HungaroMet hivatalos oldaláról.

MTI/Mandiner