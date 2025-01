Újabb embervadászatra készülhet az antifa: a magyar titkosszolgálat már dolgozik az ügyön

Az antifasiszta indíttatású támadásokban összesen kilenc ember sérült meg, négyen súlyosan, öten könnyebben. A támadók között volt német, olasz, albán és szír állampolgár is.

Három ember ellen indult Magyarországon büntetőeljárás. Közülük a legismertebb Ilaria Salis, aki azóta EP-képviselő lett, és a mentelmi jog védi. Rétvári Bence elmondta azt is, a napokban feladta magát Németországban hat német és egy szír állampolgár is. Rajtuk kívül elkaptak még egy albán állampolgárt is, akinek a kiadatása jelenleg is folyamatban van. A magyar hatóságok jelenleg további három embert köröznek a 2023-as antifasiszta támadások miatt: Dieckmann Emilie Samira és Müntnich Theo Linus német, valamint Anselmi Romeo olasz állampolgárt.