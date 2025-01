Soros-pénzből működő szervezetre hivatkozva indított bosszúhadjáratot Rogán ellen a bukott amerikai kormány

Mindössze egy alapos kereséssel megtalhatják az érdeklődők az összefüggést a kedden nagy port kavart Korrupciókezelési Index és a hivatalából néhány nap múlva távozó David Pressman hivatala és szintén megbukott elnökük, Joe Biden adminisztrációja között.

Mint egy kis kutatás után lapunk kiderítte ugyanis:

Pressman és Biden olyan NGO-ra hivatkozva tette tiltólistára Rogán Antalt, amit a kormányuk és az általuk nemrég kitüntetett Soros György is pénzel.

A Korrupcióérzékelési Indexet ugyanis az a Transparency International (TI) készítette, amely támogatást kap többek között az Egyesült Államok külügyminisztériumához kapcsolódó szervezetektől és Soros Györgytől is.

Nem első alkalommal „dolgoznak össsze”

Az említett szereplőknek még közös történetük is van. Ugyanis mint kiderült:

az Egyesült Államok külügyminisztériuma együttműködött a TI-vel a Nemzetközi Korrupcióellenes Konferencia (IACC) megszervezésében, amely számos ország résztvevőit hozta össze a „korrupció elleni küzdelem előmozdítása érdekében”.

Továbbá, a TI Globális Korrupcióellenes Konzorciuma (GACC), amely az Organized Crime and Corruption Reporting Projecttel (OCCRP) partnerségben jött létre, több kormány, köztük az Egyesült Államok, valamint magánadományozók közös finanszírozásában is részesül. Erről részletesen írtunk is már egy korábbi cikkünkben.