Példamutatás vagy képmutatás – Az iskolai telefonhasználat szakmai és politikai kérdései

2024 szeptemberétől a kormány szigorúan szabályozta az iskolákban használható eszközök körét, aminek következtében a diákoknak el kellett hagyniuk az okostelefonokat a tanórák alatt. A döntésre a kormánykritikus sajtó azonnal reagált, a rendeletet betarthatatlannak, a modern világ kihívásait figyelmen kívül hagyónak és túlszabályozónak minősítve – írta a Faktum tényellenőrző oldal.

Az első tanulmányi félév végéhez közeledve azonban nem tapasztalható, hogy a szabályozás a becsempészett készülékek vagy az elkobzott telefonok kezelése miatt működésképtelenné vált volna. Elemzésünkben a nemzetközi példákra és a pedagógiai szempontokra fókuszálunk, valamint bemutatjuk, miért nem helytálló a szabályozás párhuzamba állítása a felnőttek munkahelyi mobilhasználatával.

A 245/2024-es kormányrendelet a nevelési-oktatási intézményekben korlátozta a mobiltelefonok és egyéb, internetkapcsolattal rendelkező eszközök használatát a tanórák és foglalkozások idején. A szabályozás célja, hogy a diákok figyelme ne terelődjön el a tanulásról, illetve hogy csökkentsék az iskolai zaklatás online formáinak kockázatát.

A Belügyminisztérium szerint a mobilhasználat mérséklése hozzájárulhat a tanulmányi teljesítmény javulásához, valamint a személyes kommunikáció előtérbe helyezéséhez. Kutatások alapján ugyanis az online bántalmazás kockázata jelentősen növekszik a napi két órát meghaladó közösségimédia-használat esetén. Az NMHH adatai szerint továbbá minden tizedik gyerek jelöl vissza idegent, és három év alatt megduplázódott azoknak az aránya, akikkel ismeretlen személy próbált online kapcsolatba lépni.

Nemzetközi tapasztalatok és a kormány érvelése

A kormány nemzetközi példákra hivatkozva hozta meg döntését. Rétvári Bence államtitkár szerint Anglia, Franciaország, Hollandia, Olaszország, Szlovákia, Románia, Belgium, Svédország és Finnország is hasonló szabályozásokat vezetett be. Továbbá New York városa 2025-ben tervezi a korlátozások bevezetését, miután a helyi tanárok 72 százaléka támogatja a telefonhasználat visszaszorítását az oktatás hatékonyságának érdekében.

A kormány szerint a tiltás nem jelent hátrányt a diákok számára, hiszen az eddig kiosztott 450 ezer laptop biztosítja a digitális oktatás feltételeit.

Az Európai Bizottság jelentése szerint Magyarország lakosságának 58,9 százaléka rendelkezik legalább alapvető digitális készségekkel, amely meghaladja az uniós átlagot, különösen a fiatalok körében. A mobiltelefon-tilalom az ellenzéki pártok politikai kommunikációjának célkeresztjébe került. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és a Momentum Mozgalom egyaránt kifogásolta a rendeletet, azonban nem pedagógiai vagy gyermekvédelmi érvek mentén, hanem hitelességi kérdésként kezelték azt. A politikai narratíva szerint, ha a diákok számára tilos a telefonhasználat, akkor a politikusoknak is példát kell mutatniuk.