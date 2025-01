„MÁTÓL ÉN IS TÁMOGATOM MAGYAR PÉTERT

Ma este megnéztem az ATV-ben Magyar Péter beszélgetését Rónai Egonnal. A legfontosabb, hogy ma leszámoltam az eddigi fenntartásaimmal, miszerint többször is kételkedtem abban, hogy ez a »figura« nem a Fidesz »agytrösztjének« a találmánya (azzal a céllal, hogy verje szét az ellenzéket).

Akit érdekel, nézze meg felvételről az említett beszélgetést, amiből kiderül, hogy ez a Magyar Péter tudatosan készül kormányváltásra, és már azt is elhiszem neki –bár neveket nem említett–, hogy létezik mögötte egy olyan szellemi holdudvar, amely kormányképes! Az pedig nem is vitás, hogy a választópolgárok többsége nemcsak kormány-, de rendszerváltást is akar.

Az interjúban volt egy nagyon fontos kérdés: most, hogy Orbán Indiában nyaral, aztán valószínűleg megy Trump beiktatására, ki helyettesíti a rendkívüli állapotok időszakában?