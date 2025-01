Még hogy Orbánt segítik a mai bombariadók... – inkább az ellenzék érdeke a felfordulás!

Röviden: nagyon. Egy e-mailt megnyitni (tudom, mert magam is szoktam) másodpercek kérdése. Igaz, tudok olyan szakképző intézetről, ahol eleve spambe ment a fenyegetés, és akkor riadóztattak, amikor már mindenhonnan jöttek a hírek. Ha valaki mégsem hagyta figyelmen kívül, akkor hívta a rendőrséget.

A média a mai világban pillanatok alatt megtud mindent, nem kell az MTI közleményre várni.

(Itt is egy érintett gyors reagálásával történt, amint erről a Mandiner be is számolt.) Az egyes reakcióidők pedig nem adódnak össze. Ha a kétszázból csak húsz igazgató ugrik egyszerre, az akkor is 9 perc alatt történik, nem kell hozzá húszszor kilenc.