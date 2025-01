Gulyás Gergely: Allah nevében küldtek halálos fenyegetést a magyar iskoláknak, az elkövetőt meg fogják találni

A gazdasági helyzet optimizmusra ad okot

Gulyás Gergely elárulta, hogy a kormány szerdai ülésén a gazdasággal kapcsolatosan hallgatott meg egy hosszabb elemzést a nemzetgazdasági minisztertől. A Miniszterelnökséget vezető miniszter ez alapján kijelentette: az elmúlt évek nehézségei után optimizmusra a mai helyzet optimizmusra ad okot.

„A magyar gazdaságot is 2022-től elsősorban a háború következményei, szankciók, infláció súlyosan érintette, és ez a növekedésre még a tavalyi évben is kihatott. Azt látjuk, hogy részben a háború befejezésére lényegesen nagyobb az esély belátható időn belül, mint korábban bármikor, és már ettől függetlenül is a magyar gazdaságban nyugodtan mondhatjuk, hogy a fordulat jelei nem csak mutatkoznak, hanem számtalan adatból kézzelfoghatóan látszanak” – fogalmazott.

A foglalkoztatottság továbbra is rekordszinten van, 4,7 millióan dolgoznak Magyarországon, több mint egymillió, de ha a 2008-9-es helyzetet vesszük alapul, akkor 1 millió 100 ezer új munkahely jött létre. Emelkednek a reálbérek, a tavalyi évben még végleges adat nincs, de 10 százalék körüli reálbéremelés volt Magyarországon – sorolta az eredményeket a miniszter.

„És az

a 3 éves bérmegállapodás, ami a minimálbérre és a garantált bérminimumra vonatkozik, garantálja azt, hogy az idei évben is jelentős, 5-6 százalékos reálbéremelkedés legyen,

és a következő két évre is a megállapodás a munkaadókkal és munkavállalókkal létrejött, ami egyébként a jövő évben még nagyobb minimálbér és garantált bérnövekedést is jelent, mint az idei évben” – mondta.

„Szintén jó hír, hogy ez a béremelés a tavalyi évben úgy következett be, hogy 10 részre osztva a keresőket a legalsó decilisben, illetve az ötödik, hatodik és hetedik decilisben, elsősorban az utóbbi kettőben a béremelés miatt, volt 15 százalék fölötti a növekedés. Tehát

a középosztály és a legszegényebbeknek volt a legnagyobb a tavalyi évben a fizetésemelése.”

– tette hozzá.