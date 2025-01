Durva támadás a gyermekek ellen – itt van minden, amit eddig tudunk az iskolai bombariadókról

A Mandiner értesülései szerint 20 budapesti iskolában és vidéken több helyen egyszerre volt bombariadó csütörtök reggel. A rendőrség információi szerint „valószínűleg egy helyről származó, hasonló tartalmú elektronikus levél érkezett több oktatási intézménybe”.

Orbán Viktor kijelentette:

Forródróton vagyok a belügyminiszterrel. Az érintett iskolák biztonságát megerősítjük, a bombariadók hátterét felderítjük.

Borbély Lénárd, Csepel polgármestere a Facebook-oldalán megerősítette: „bombariadó van a budapesti általános és középiskolákban. Ez a csepeli iskoláinkat is érinti, folyamatosan érkeznek a fenyegető levelek. Várhatóan az iskolákat ki fogják üríteni”. Trippon Norbert újpesti polgármester szintén Facebook-bejegyzésében jelezte, hogy a kerületében öt középiskolában is bombariadó van. A politikus úgy tudja, hogy

a fenyegetés ötven középfokú intézményt érinthet országosan.

Azóta kiszivárgott a fenyegető levél is: „Na, ezért nem játék össze-vissza hazudozni Magyarországról, álhíreket közölni szír repülőkről. Sajtóhírek szerint egy magát muszlimnak nevező szervezet harcot hirdetett hazánk ellen. Több iskolában is bombariadó van!” – írja Bohár Dániel, aki megosztotta a fenyegető üzenetet is, amit az iskolák kaptak.

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár azt írta: