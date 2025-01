„Információim szerint Magyar Péter nagyon kiakadt a hétvégi időközi miatt, ugyanis abban reménykedett, hogy a Fidesz rosszul szerepel majd rajta. Ehhez képest még a korábbi eredményeit is túlszárnyalta a Fidesz, az ellenzéki sajtó is nagyarányú győzelemről írt. Nem ez volt a terve Magyar Péternek: David Pressman szankciója után azt remélte, hogy a fideszes szavazók otthon maradnak majd.

A hozzám eljutó információk szerint az erre a hétre kijelölt baloldali kutatócég a hétvégi eredmény miatt inkább nem is publikálja a legfrissebb manipulált számait, ugyanis nevetségessé válnának a választási eredmények fényében. Abban reménykedtek, hogy egy fideszes választási kudarc után, ha kihozzák, hogy országosan rosszul áll a Fidesz, azzal erősítik Magyar Péter pozícióját. Nos, nem ez lett a helyzet, teljesen felborult az eredeti forgatókönyvük, most pedig kétségbeestek.

Emiatt Magyar Péter is kapkodásba kezdett, és már David Pressman is hazautazott, nem tud neki segíteni. Egyedül Brüsszelben reménykedik, ma ki is utazott oda!”