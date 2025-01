Leveszi a terhet a vállunkról a mesterséges intelligencia?

Már készülnek a vállalkozások a mesterséges intelligencia és a robottechnológia bevezetésére, a piaci szereplők 87 százaléka úgy látja, 2030-ig elkerülhetetlen az átalakulás – derül ki a Világgazdasági Fórum átfogó elemzéséből. A tanulmány azt mutatja be, hogyan változtatja meg a technológia a munkahelyeket és a munkaköröket az évtized végéig.

A következő öt év mozgalmas lesz, felgyorsul az átalakulás. A többség azonban ma már azt vallja, a munkafolyamatok automatizálása ellenére nem lesz kevesebb a betölthető álláshely, még ha bizonyos területeken valóban nem lesz is szükség az élőmunkára. A következő évek nagy technológiai átalakulását három terület határozza meg: a robottechnológia és az automatizáció, az energiatermelés és -tárolás, valamint a mesterséges intelligencia.

Fintechmérnök és gépitanulás-szakértő

A várakozások szerint világszerte a munkakörök 22 százalékát érinti a gyökeres átalakulás. Az új technológiák 170 millió új munkahelyet hoznak létre, és várhatóan 92 millió munkavállaló munkaköre válik feleslegessé.

Szinte biztos, hogy az adminisztratív munka­körökben visszaesik, csaknem el is tűnik az élőmunkaigény, ez lesz a leginkább érintett terület. Az adminisztrációs és kisegítő munkakörökben ez a cégeknek lehetőséget jelent, mivel sok pozíció betöltése most is kihívást jelent. Szintén kiváltják a fejlesztések a pénztárosok és a jegykezelők jelentős részét, s a könyvelők munkáját is el tudják végezni a jövőben a fejlett adatelemző technológiák.

Az átalakulással új munkakörök és feladatok is megjelennek.

Egyre keresettebbek a fintechmérnökök és az MI-prompterek, vagyis azok, akik a megfelelő utasítások ismeretében képesek irányítani az ilyen rendszereket.

Az informatikában tovább bővülnek a munkakörök: szinte minden nagy szereplőnél szükség lesz gépitanulás-szakértőkre és robotokhoz értő mérnökökre is. Azok munkájára más területeken lesz szükség, akik elveszítik az állásukat, vagy nem tudnak lépést tartani a változó tudásigénnyel.

A globális pénzügyi elitet tömörítő Világ­gazdasági Fórum részletes munkaerőpiaci elemzése rámutat: nemcsak a technológiai átalakulás befolyásolja a globális munkaerő-keresletet, nem hagyható figyelmen kívül a zöldátmenet, a geo­politikai konfliktusok hatása, valamint a gazdasági bizonytalanság és a demográfia sem.