Amikor a telefonrablása nyomán megkérdezték, lemond-e a mentelmi jogáról, azt felelte, igen, amint Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Vagyis áll az igazságszolgáltatás elé, ha Magyarország lemond a maradék szuverenitásáról is. A pofátlanság mértékegysége: egy magyarpéter. (Amúgy: nem, akkor sem mondana le a mentelmi jogáról.)

Mindeközben a másik Facebook- és szelfikirály, Karácsony Gergely is a néphez fordult, mert ugye ő is méretes demokrata és államférfi. A főpolgármester azt kérdezi a budapestiektől, hol törjék föl a betont, hogy oda fákat ültethessenek. Az ötleteket február végéig várja szeretettel. Ám a demokratikus pozőrködés mögül kilóg a lóláb. 2019-ben megígérte, hogy ha hatalmat kap, minden budapesti újszülött tiszteletére fát ültet, csak figyeljünk. Öt év alatt tehát 75 ezer új fát kellett volna ültetnie. Ehelyett – a Mandiner összesítése szerint – csupán tízezerrel több fa van most, mint 2019-ben. Ráadásul beismerte, gőze sincs, hova dughatna újakat. Elfogytak a beültethető helyek, ahogyan azt Tarlós István 2019-ben előre jelezte – aki egyébként maga is elültetett tízezer fát, internetes ötletbörze nélkül.

A Kicsi a borotválkozásról meg a munkaviszonyáról konzultál, a Lakli meg a fákról. Előbbi egyéni szocprobléma, utóbbi a kertészeké. A bájgúnárkodás, a tónizás, a hülyeség az megy – a kemény munka, a valódi építkezés, a magyarok képviselete, Magyarország megvédése viszont büdös nekik.”

Nyitókép forrása: AFP