Kiadták az országos riasztást, csak akkor induljon el, ha feltétlen muszáj

Elsőfokú riasztást adott ki ónos eső veszélye miatt a HungaroMet – tájékoztatott a katasztrofavedelem.hu. Mint írták, a reggeli, délelőtti órákban az Északi-középhegység tágabb térségében és az Észak-Alföldön fordulhat elő ónos eső (jellemzően néhány tized mm), amely napközben megszűnik.

Kisebb körzetekben az ónos eső mennyisége meghaladhatja az 1 mm-t

– tették hozzá.

Az Északi-középhegység északi részein havazás is lehet (néhol még akár délután is), ott lokálisan 2-3 cm-t meghaladó hóréteg is képződhet, egyébként átmeneti lepel – 2 cm friss hóréteg valószínű, amelynek nagyobb része hamar olvadásnak indul – írták.

Képernyőkép/HungaroMet Zrt.

Csütörtökön túlnyomóan borult, párás, foltokban ködös marad az idő, de a Dunántúlon csütörtökön már lehetnek kevésbé felhős periódusok is. A szitálás, ónos szitálás, hószállingózás mellett éjszaka újabb vegyes halmazállapotú csapadékzóna képződik, mely főként az északi és középső országrészben okozhat havazást, ónos esőt. Csütörtök napközben egyre inkább az eső lesz a jellemző csapadékforma, emellett délután helyenként záporok is előfordulhatnak – legkisebb eséllyel északnyugaton. Hajnaltól a Dunántúlon és a Dél-Alföldön is megélénkül a déli, délkeleti, majd az északiasra forduló szél, amit főként a Nyugat-Dunántúlon olykor erős lökések kísérhetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +2 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön hazánk északkeleti, keleti részein 0 és +5, míg másutt döntően 6 és 12 fok között valószínű, a délnyugati naposabb, szelesebb részeken ennél pár fokkal enyhébb idő sem kizárt.

(MTI/Mandiner.hu)

Nyitókép: FEDERICO GAMBARINI / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP