Orbán: Már csak néhány óra, és még a Nap is másként fog sütni Brüsszel felett

Hétfőn délelőtt tartották a Mathias Corvinus Collegium és a XXI. Század Intézet közös konferenciáját, melynek címe: „Sikeres a magyar elnökség 2024 – esély az Európai Uniónak”, ezen a rendezvényen szólalt fel Orbán Viktor miniszterelnök is. Az eseményen beszédet mondott többek között Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter, Várhelyi Olivér EP-biztos és Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Viktor beszéde elején köszönetet mondott Bóka János tárcavezetőnek az uniós elnökséggel kapcsolatban végzett munkájáért és megköszönte a közigazgatás mindazon dolgozójának, aki részt vett a munkában.

Akik a magyar elnökség sikere ellen dolgoztak, vigye el az ördög”

– mondta Orbán Viktor, majd úgy folytatta, hogy a Brüsszel megbízásából magyarok ellen dolgozó magyarokat pedig dugja a pokol legmélyebb bugyrába.

A kormányfő kijelentette, azzal, hogy januárral befejeződött a magyar elnökség, nem valami véget ért, hanem ez egy új korszak kezdete. Mint mondta, nem szabad alábecsülni a teljesítményünket, mert a magyar uniós elnökség során a Patrióták megkezdték a nyugati világ átalakítását Donald Trumppal.

Orbán Viktor kiemelte, a nyugati világ egy patrióta, békepárti, migrációt elutasító családpárti elnököt kapott Washingtonban és már csak néhány óra, és még a Nap is másként fog sütni Brüsszel felett.

„Az angolszászok által dominált világ véget ért, most Ázsia felemelkedésének éveit éljük” – jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor a XXI. Század Intézet és az MCC közös konferenciáján mondott beszédében kiemelte, jelenleg egy új geopolitikai átalakulás zajlik, aminek része Ukrajna NATO-tagságának megakadályozása, továbbá Grönland és Kanada helyzete is. Mint mondta, a nagyhatalmi felkészülés második terepe a gazdaság, Kínában ráadásul most állnak át a high-tech iparágakra. A miniszterelnök az Egyesült Államok helyzetére visszatérve elmondta:

a Trump-féle gazdaságpolitika lényege, hogy a korábbi woke-kapitalizmus helyett ráébredtek arra, hogy a világ elmasírozik mellettük, ha nem változik semmi és ha így megy tovább, akkor a jövőt már nem ők írják.

Orbán Viktor szerint Donald Trump győzelme nem szól másról, minthogy az amerikaiak „lejöttek a szerről”. Kijelentette, az államszervezési modellek versenye is zajlik jelenleg, erről pedig több fontos vita zajlik a világban.

A nyugati liberális államszervezési modell megbukott, saját hibái súlya alatt összeroppant. Ez ellen lázadtak fel az amerikaiak”

– szögezte le.