Figyelmeztet a BKK: péntektől sebességkorlátozást vezetnek be a Budai alsó rakparton

Mint írták: a sebességhatár felülvizsgálatát és módosítását többek között az indokolta, hogy az érintett útszakaszon 2019 és 2023 között 51 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt, amelyek közül egy halálos, 15 súlyos és 35 könnyű sérüléssel végződött. Továbbá a turisztikai célpontoknál – például az Angelo Rotta rakparton és az A38 Hajó környezetében – fokozott gyalogosforgalom is tapasztalható.

Azt írták, hogy az egyes útszakaszok kapacitását és a közlekedők menetidejét a megengedett sebesség érdemben nem befolyásolja, azt elsősorban a csomópontok áteresztő képessége és a forgalom nagysága határozza meg. Ráadásul a Budai alsó rakparton a 70 kilométer/órás sebességet a gyakorlatban eddig is csak éjszaka vagy a hajnali órákban lehetett elérni, mivel napközben hosszabb szakaszokon is jellemző a torlódás. Az alacsonyabb sebesség éjszaka és hajnalban a közlekedésbiztonság javítása mellett többek között a zajterhelést is csökkenti – fűzték hozzá.