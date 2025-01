„Jobban belegondolva, Alíz csodaországa kismiska mindahhoz, amit a hazai ellenzék vizionál évek óta. Ebből az álomvilágból csak négyévente sikerül felébredniük, amikor újra és újra elsöprő győzelmet arat a Fidesz-KDNP, ez pedig olyan ütést mér rájuk, hogy inkább újra visszazuhannak a gyűlölettel és hazugsággal kipárnázott komfortzónájukba, az Ellenzéki Álomországba, ahol nem Orbán Viktor a miniszterelnök. Azt persze nem tudni, hogy amúgy ki is lenne az, de aktuálisan mindig akad egy zsebmessiás: Gyurcsány, esetleg Gyurcsányné (aki nem szereti, ha így említik), Dobrev Klára, esetleg Márki-Zay Péter. Persze önjelöltekből sincs hiány, Jakab – a »krumplizsákos« – Péter után most éppen a »plusz egy fő«, vagyis Varga Judit igazságügyi miniszter exférje az aktuális »Orbán-buktató reménysugár«, aki alig néhány hónap alatt hozta létre az »igazi kormánybuktatásra« alkalmas Tisza Párt nevű formációt, amit még véletlenül sem külföldi érdekek mentén próbálnak beindítani.

Magyarország demokratikus állam – persze ezt a balliberálisnak mondott, valójában sem nem baloldali, sem nem liberális ellenzéki pártok nem hajlandóak tudomásul venni. (Kivéve, ha éppen ők nyernek egy önkormányzati választáson, akkor nyilván nincs diktatúra.) Képzeljék, ebben a különös, hol demokratikus, hol diktatórikus országban pedig az is előfordul, hogy bizonyos időközönként szerintük még kormányválság is van, ami egyfajta ajzószerként hat az »azonnalmondjonleazOrbán« – csoportra, akik azt is szeretik elhinni magukról, hogy sokan vannak.”

