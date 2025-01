Életlánc nélkül mind eltűnünk – Apák és fiúk nyomában Bolyki Lászlóval

Részben erről a nagyon mély és fontos kapcsolatról szól az Apák és fiúk, valamint arról, hogy ezzel mi mindent nyerünk közösség szintjén is. Szóba kerül persze az is, amit mindenki lát, ki kicsit is nyitva tartja a szemét: hogy miképp zilálták szét az eszmék és diktatúrák, a haladó szellemiség szószólói a családot. Hogyan lett a társadalom apátlan, miközben maga a vallásunk az Atyára és a Fiúra, vagy éppen a Szentháromságra épül. Szép példákkal kerül bemutatásra a hagyományok tiszteletének fontossága, ami többek között azt is lehetővé teszi, hogy a nápolyi pizza védjegyesített étel legyen Amerikában.

Mert generációról generációra szállva minden összetevő egyezik, minden folyamat ugyanolyan, ezzel tiszteletben tartva a szertartásos formulát, ami minden elemében meghatározza az étel minőségét és milyenségét.

Ha pedig már tisztában vagyunk az életlánccal és az így örökített hagyományokkal, reflektorfényt kap a férfi szerepkör. A Bibliából is idézve és számos példát bemutatva kerül bemutatásra, hogy mit jelent férfivá válni, mit jelent férfinak lenni, milyen kötelezettségeket takar ez. És még ha nem is értek mindennel egyet, a Dávid és Salamon tetteivel prezentált bemutató annyira jelentőségteljes, hogy nehéz is lenne nem hinni ebben a kihalóban lévő, de még menthető eszményben.