Elérkeztünk a (poszt)-posztmodernbe, ahol bármi utalhat bármire és bármi jelenthet bármit – de akkor hol a jobboldal?

E példák messze nem merítik ki a lelkes és büszke öngyarmatosítás szemantikájának hosszú sorát.

Persze az is egy lehetőség, hogy egyszerűen elfogadjuk a posztmodern bal nyelvi világát és átszínezzük azt kedvünkre, hiszen ez mégiscsak az anything goes korszaka.

De akkor mit is akar a jobboldal megnyerni pontosan?

Ha bármi jelenthet bármit, akkor nincs probléma, mert a kimondott szónak súlya nincs, minden a szándékból függ, az pedig sokféle. Tulajdonképpen bárki mondhat bármit, nem szabad túl komolyan venni a nyelvpolitikát, ha feltételezzük, hogy van egy közös, a személyes vágyaktól független valóságunk, és nem a mátrixban élünk. Létezik egy nyelven kívüli valóság.

Hiába uralták a nyelvet a komcsik, a szocializmus összecsuklott, mint a vizes zokni.

És hiába uralta a balliberális szürkeállomány a nyilvánosságot és a nyelvet 1990 után, pártjuk a semmibe hullott.

De azért van előttünk egy riasztó példa: az angol toryk és a német kereszténydemokraták is reflektálatlanul átvették az iskolában beléjük gyömöszölt és a média által sulykolt baloldali nyelvet, azután kezdtek balul is gondolkodni, és mára teljesen baloldali pártok lettek. A megnevezésük right of center, azaz a radikálisan balra húzott centrumtól jobbra állnak, de már nem jobboldaliak.

A baloldal kifejezéseinek normatív használata a jobbos megmondók esetében legalább két dolgot jelenthet:

az oktatást, főleg az egyetemeket – és főleg a jogi, társadalomtudományi, bölcsész, közgazdász képzéseket – és a médiát egyre inkább a baloldal uralja a világban. A jobboldali médiát is. És/vagy a jobbos megmondóemberek referenciacsoportja a baloldal: aki intelligensnek, szakértőnek akar látszani, az a baloldal szavait használja, és könyvespolc elé ül, ha nyilatkozik.

Ahogyan a marxizmusból megörökölt szavak nagyon egyértelmű ember- és társadalomképet feltételeztek,

a posztmodern szavai is egy olyan világra utalnak, amiben nincs valóság, sem Jó és Rossz,

minden csak emberi szándék kérdése, és csak a hatalom akarása valóságos. Csoda-e az, hogy a posztmodern nyelvkészletének elfogadása és magunkévá tétele nihilistává teszi az embert? Nem csak az „eszméknek“, a gondolatoknak és szavaknak is vannak következményei. A valóság azonban könyörtelenül befigyel, nem kell ehhez sem kék, sem piros tablettát bevennünk.

