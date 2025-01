„Látom, hogy a jobboldalon sokakat megdöbbentett Majka legújabb kormánykritikus száma. Nem kell. Ez a showbiznisz. Ebből lehet sok pénzt csinálni. Amerikában ugyanezt láttuk: szinte az összes hollywoodi sztár vagy híres énekes beállt Joe Biden, majd Kamala Harris mögé és Donald Trumpot ostorozta.

A kampány utolsó napjaiban még Taylor Swift is. És hogy mi történt? Donald Trump fölényesen megnyerte a választást, ugyanis az emberek többsége nem kért a médiaelit és a celebek jelöltjéből. Azt akarták aki békét, biztonságot és normalitást nyújtott nekik. Vicces, hogy most Majka szinte szóról szóra ugyanazt mondja még Trumpról is, mint amit az amerikai társai, úgy fogalmaz:

»Életem egyik legnagyobb csalódása volt, mikor Amerika először megválasztotta elnökének Trumpot.« Hát, el kell keserítenem a művészurat, lesz még sok ilyen csalódása, például 2026-ban. Addig is, jó koncertezést, sok bevételt!”

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

