Budapest és Bécs harcba száll: van esély a magyar győzelemre, és már az is nyilvánvaló, mi a siker kulcsa

Az államtitkár a felmerülő problémákat is megemlítette, így szerinte az egész európai légiforgalmi irányítást nehezíti, hogy a Covid-járvány alatt nem képeztek ki új munkaerőt, amit követően azonban már kevés az irányító. Emellett pedig, miközben a reptér jó eredményeiről beszélünk, ez azt jelenti, hogy „20-25 százalékkal több repülőgép lépett be a magyar légtérbe, amivel nem is lenne gond, mert tervezhető.”

Egy dologgal nem tudunk mit kezdeni, az úgynevezett intruder járatok, amikor úgy dönt a pilóta, hogy mondjuk nem Horvátország fele repül, ami a terv lett volna, hanem felbukkan Békés megyében, és bejelentkezik Budapestre.”

A légitársaságok oldaláról az is befolyásoló tényező, hogy kevés a forgalomba állítható repülőgép, ezért a szolgáltatók megpróbálnak mindent a menetrendbe erőltetni, ezzel lehetetlen fordulóidőket vállalva, ami miatt a menetrend borul. Ebből kiindulva azonban a Budapest Airport most büntető tarifát vezetett be, és a saját hibából éjfél után érkező járatok után a társaságok komoly büntetésre számíthatnak.