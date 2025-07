„A felelőtlen és felháborító nyilatkozatok helyett inkább köszönetet kellene mondania” – kegyetlenül beleszálltak Magyar Péterbe

A vihar rendkívüli kockázatokat jelent a repülőgépekre és az utasokra - nyilatkozta Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkára, a Budapest Airport Zrt. igazgatósági elnöke hétfőn az MTI-nek.

„A mai napon elérte hazánkat az a meteorológiai ciklon amely a budapesti légikikőtőt és a magyar légteret is egyaránt jelentősen érintette. Ennek hatására már délelőtt lépett a légiforgalmi irányítás, és légtérhasználati korlátozásokat kellett bevezetni. A vihar a Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret is erőteljesen érintette, hiszen meteorológiai mérések szerint is közel 120 km/h sebességű (orkán erejű) széllökések érték a repülőteret. Ilyen fokú viharban a repülőtér működését korlátozni kell az emberéletek és a biztonság megőrzése végett” – írja Lóga Máté, gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkár.

Az államtitkár azt is hozzátette, hogy a légiforgalom és a repülőtér irányítása fokozott biztonságot igényel. „A viharban a repülőgépek fel- és leszállása komoly veszélyekkel jár, romlik a pilóták látásviszonya, zavar keletkezhet a navigációba, nő a villámcsapás veszélye, erős széllökések és turbulencia érheti gépeket, erős turbulencia, a jegesedés károkat okozhat a gépben, mindez súlyos balesetekhez vezet” – tette hozza Lóga

„A nagy erejű szél jelentős károkat okozott a repülőtér épületeiben is, több esetben burkolatokat tépett fel, de sajnálatos módon megrongálta a repülőtér tűzjelző berendezését is, melynek hatására automatikusan kinyíltak a T2A terminál vészhelyzeti ablakai – így ezen keresztül csapadék érte a terminálépület területét is. A károk elhárítása jelenleg is zajlik, az anyagi kár jelentős, de a legfontosabb, hogy személyi sérülés nem történt. Egy órás biztonsági lezárást követően a futópálya törmelékektől való megtisztítása után helyreállítottuk a forgalmat a repülőtér területén” – fűzte hozzá.

Egy ilyen súlyos, sok ezer ember életét érintő ügyben rendkívül károsnak és felelőtlennek tartom, hogy a repülőteret és légiirányítást kioktató politikai nyilatkozatot mer megengedni magának olyan ember, aki nyilvánvalóan nem ért a légiirányításhoz”

– írta az államtitkár, utalva Magyar Péterre.

„A felelőtlen és felháborító nyilatkozatok helyett inkább köszönetet kellene mondania, hogy ilyen helyzetben személyi sérülések nélkül, rövid lezárás mellett tudtuk biztosítani a személyforgalmat, és ő is elutazhat Brüsszelbe” – tette hozzá.

Nyitókép: Facebook