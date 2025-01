Az elmúlt évek krízisei ellenére stabil a magyar munkaerőpiac és egyre több a női munkavállaló – Szalai Piroska a Mandinernek

Január 24-én pénteken jelentek meg a 2024 decemberi foglalkoztatási adatok, és így már a teljes tavalyi esztendőt ismerjük. Lehet látni már a trendeket? Mit mutat a magyar munkaerőpiac és hogyan alakult ezen belül a nők foglalkoztatása tavaly, illetve az elmúlt években Magyarországon?

A tavalyi adatokból már látható, hogy nagyjából ismét 4,7 millióan dolgoztak hazánkban, mint ahogy 2023-ban is. A női foglalkoztatottak száma egy kicsit bővült, úgy 17-18 ezer fővel, a férfiak pedig szinte ugyanennyivel csökkentek éves átlagban. A fiúk kevesebben kezdtek el dolgozni, mint ahányan nyugdíjba mentek, így a munkanélküliség alig változott náluk is.

A 20-64 évesek foglalkoztatási rátája 81 százalék körül lesz, ezzel a 6. helyen fogunk végezni az uniós tagállamok között.

Már Németországgal küzdünk ezért a helyért, tavaly a harmadik negyedévben holtversenyben álltunk velük.

A foglalkoztatott nők létszáma 2023-ban már éves átlagban is elérte a 2,2 millió főt, közülük a 20-64 évesek foglalkoztatási rátája 77 százalék fölé emelkedett, ami szintén hatodik hely körüli, és figyelemre méltó, hogy az utolsó öt vérzivataros évben is 5 százalékpontot növekedett. Becslésem szerint dobogós lett a nők tavalyi rátanövekedése és a 2019 óta elért javulása is.

A stabil munkaerőpiac hazánkban az utóbbi öt év polikrízises időszakában is megmaradt. A világjárvány, a háborúk gazdasági bizonytalanságot hoztak ugyan, de közben Magyarországon több új munkahely jött létre, mint amennyi megszűnt.

Hogyan hatottak a fiatalokat érintő kedvezmények a 25 év alatti korosztály foglalkoztatására?

A 15–24 évesek foglalkoztatási aránya jelentősen javult az elmúlt években. A fiatalok foglalkoztatási aránya 2010 és 2024 között 19 százalékról becslésem szerint 27 százalékra nőtt, miközben munkanélküliségük megfeleződött. A változásokhoz nagymértékben hozzájárult a 2022-ben bevezetett SZJA-mentesség. Már a bevezetés évében gyorsan javult a foglalkoztatási ráta. Zömében ennek a korosztálynak a tagjai lesznek azok, akik igénybe vehetik idéntől a munkáshitel nyújtotta támogatást. Érdekesség, hogy a statisztikák még pontosodni fognak az oktatás mellett dolgozó fiatalok esetében, mivel a jogi szabályozás csak nemrég tette lehetővé a normál munkaszerződések megkötését a duális képzésben résztvevőknél.