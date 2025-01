A magyar kultúra ünnepe – országos és határon túli programokkal emlékezünk a Himnusz születésére

Szegeden a Reök-palota programjai ingyenesen látogathatók, míg Bács-Kiskun megyében könyvbemutatókat, irodalmi esteket és hangversenyeket tartanak. Kecskeméten Jókai Mór műveiből szerveznek felolvasómaratont, Keszthelyen a városháza ritkán látott képei, Nagykanizsán pedig régi reklámplakátok kerülnek reflektorfénybe.

Debrecenben a 75 éves Debreceni Népi Együttes lép fel a Csokonai Színházban, míg a Csokonai Fórum Simor Ottó Orfeumában felolvasószínházi előadásokkal mutatják be a Debrecen 175 drámapályázat nyertes színdarabjait. A város egyébként a határon túli magyar közösségekkel is közösen ünnepel: a magyar-román határ menti városok – Nagyvárad, Debrecen, Margitta és Berettyóújfalu – közel 200 programmal tisztelegnek a magyar kultúra napja előtt.

Sepsiszentgyörgyön, a Székely Nemzeti Múzeumban Gyárfás Jenő műveiből nyílik időszaki kiállítás a festőművész halálának 100. évfordulója alkalmából.

A közmédia is kiemelt figyelmet fordít a magyar kultúra napjára: a Duna csatornán 21 órától mutatják be a Ványa bácsi - Buborékkeringő című televíziós játékfilmet, amely a Thália Színház nagysikerű Csehov-adaptációja alapján készült. Az M5 kulturális csatorna teljes héten át a magyar kultúra napjának szenteli műsorait, új riportműsorokat, klasszikus zenés filmeket és kulturális programajánlókat is műsorra tűzve.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

***