„A mindenhez is értő közgazdasági zsenink, a kolostorlakó 2017. decemberében a következő nyilatkozatot tette az MR1-en, a szokott reggeli igehirdetésben. Fontosnak gondolom, mert a máról is szól: »Az EU-pénz nem ajándék az országnak, és nélküle is lehet működtetni a magyar gazdaságot, mert nem az a növekedés motorja. Akkor is lenne gazdasági növekedés, ha nem jönne az EU-pénz, mert hozzáigazítanánk a gazdaságpolitikát. Attól egyáltalán nem tartok, hogy jogállami fenntartások miatt uniós forrásokat tartsanak vissza Magyarországgal szemben, mivel világos jogrend van az EU-ban, és az nem teszi ezt lehetővé.«

Ezzel szemben a Magyar Nemzeti Bank elnöke, Matolcsy György már akkor azt nyilatkozta: »Az EU-pénz meghatározó tényező a növekedésben és érdemben hozzájárul a GDP-bővüléshez.«

Annyira világos, hogy mi történt és történik a gazdaságban, hogy csak a totálisan elvakultak nem látják, hogy a kormánynál egy tökéletesen alkalmatlan amatőr áll.”

***