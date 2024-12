Szijjártó Péter: Három magyar konzul segíti a Fradi-szurkolókat Görögországban (VIDEÓ)

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a házigazdák tájékoztatása szerint összesen 405 jegyet adtak el a vendégszurkolóknak, aki közül 189-en szervezetten, charterjárattal utaznak majd Görögországba, míg a többiek egyénileg oldják meg a kijutást. Az előbbi csoporthoz tartozók figyelmét arra hívta fel, hogy a repülőtéren kaphatják majd meg jegyüket a mérkőzésre, s onnan autóbuszokkal szállítják őket át a stadionba. Utóbbiak pedig a város kikötőjében vehetik át a belépőjüket – tudatta.

Mind a repülőtéren, mind a kikötőben egy-egy konzul kollégám segíti majd a voucherek beváltásában a szurkolókat. Egy konzul kollégám pedig a stadionban, a mérkőzés helyszínén fogja várni az odaérkező szurkolókat”

– tette hozzá a miniszter.

Szijjártó Péter arra is kitért, hogy a voucherek átadását követően a másik két konzul is átmegy a meccs helyszínére, ahol így már hárman lesznek jelen, hogy szükség esetén segítséget nyújthassanak a csapat drukkereinek. Tájékoztatása szerint ügyeleti telefonszám működik most is, ezt hívhatják baj esetén: +36 30 387 0636.

„Mindenkinek jó szurkolást, minél több ferencvárosi gólt kívánok! Vigyázzanak magukra, és ha baj van, akkor forduljanak a konzul kollégákhoz!” – mondta.

(MTI/Mandiner.hu)