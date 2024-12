Szigorítás jöhet Till Tamás gyilkosa miatt

A kutatás során meg is találták, majd DNS vizsgálattal be is azonosították a kisfiú holttestét, és egyben az is bebizonyosodott, hogy

halálát súlyos bántalmazás okozta.

A tanya egy vállalkozóé volt, aki rendszeresen foglalkoztatta az egyik bajai szakképző iskola kollégistáit.

Speciális technika

A rendőrség számos tanút hallgatott meg, közöttük F. Jánost, aki azt mondta a nyomozóknak, hogy egykori társa, K. Róbert – akivel gyakran dolgozott együtt a vállalkozónál, V. Józsefnél – mondta el neki, hogy segédkezett a halott fiú bebetonozásában, miután az idősebb férfi megfenyegette, majd pénzt adott neki a hallgatásért. K. Róbertet és V. Józsefet nem tudták meghallgatni a nyomozók, mert mindketten öngyilkosok lettek korábban.

A rendőrség korábban nem zárta ki ezt a forgatókönyvet ám a nyomozás több tanú kihallgatása után végül F János irányába fordult. A tanúmeghallgatások speciális technikája meghozta az eredményt,

F. János megtört és beismerte tettét.

A jelenleg negyvenéves, Budapesten élő vállalkozó részletes vallomásában elmondta, hogy 2000. május 28-án V. Józsefnél dolgozott a tanyán, amikor kiment dohányozni. Épp akkor ért oda kerékpárjával Till Tamás, akit megszólított, és elhívta, hogy segítsen neki. A barátságos fiú követte F. Jánost, aki becsalta egy fészerbe, majd ott egy ácskapoccsal agyonverte, mint vallomásában mondta, „addig ütötte, amíg élt”.