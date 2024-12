Orbán Viktor: Amíg én vagyok a miniszterelnök, addig mindegyik vendégmunkás haza fog menni

A kormányfő arról is beszélt, hogy 2010-ben családtámogatásokra 960 milliárd forintot költött a kormány, míg most 3700 milliárd forintot.

Mindezek mellett pedig az oktatásra és az egészségügyre költött források is jelentősen nőttek az elmúlt 14 évben.

Az egészségügy berkein belül maradva Orbán Viktor Lukács Lászó Györgynek (Jobbik) azt válaszolta – a hordozható TB-számlákról szóló felvetésére –, hogy az orvosbéreket már sikerült emelni, valamint a szakdolgozók bérét is, 91 vidéki kórházat újítottak fel és 23 új rendelőintézet jött lére. Ezen felül a Magyar Falu Program keretében 600 orvosi rendelőt újítottak fel, és nem mellesleg a hálapénzt is sikerült kivezetni a rendszerből. Mindezek mellett a sorban állás még probléma, de reményei szerint hamarosan ez is meg fog szűnni.

„A TB-számla esetében a hordozhatóságról nincs még döntés, de ez egy roppant bonyolult kérdés” – fejtette ki Orbán Viktor, majd arról is beszélt,

hogy 2010-2022 között öt évvel nőtt az emberek egészségben eltöltött éveinek száma.

„Ezzel megelőzünk 16 uniós országot is, persze legjobb lenne az első helyen lenni” – húzta alá.

Jámbor Andrásnak (Párbeszéd) a gyermekvédelmi intézményekkel kapcsolatos kérdésére a kormányfő azt válaszolta, szigorították a gyermekvédelmi intézmények élére történő kinevezési feltételeket. Valamint emlékeztetett, hogy 2010 óta háromszorosára nőtt a gyermekvédelmi intézmények támogatása.

2026-ban lesz áttörő jelentőségű béremelés a szociális szférában”

– jelentette ki a kormányfő, s arra is kitért, hogy most 473 ezer forintot keresnek átlagosan a szociális ágazatban dolgozók.

Ezután Toroczkai Lászlónak (Mi Hazánk) azt reagálta a vendégmunkások ügyéről, hogy harmadik országbeli munkavállalók esetében egy 65 ezer fős kvóta van érvényben.

Ha lejár a munkaidejük, akkor el kell hagyniuk az országot. Egyébként az idei kvótát nem fogjuk kitöltetni. A magyar vendégmunkás-szabályozás a legszigorúbb Európában”

– mondta Orbán Viktor, majd leszögezte: „Amíg én vagyok a miniszterelnök, addig mindegyik vendégmunkás haza fog menni.”