Orbán Viktor: A liberálisok veszítenek, a patrióták nyernek

Az interjú kezdetén a világban zajló változásokról, az úgynevezett világrendszerváltásról esett szó, amiről már Tusványoson is beszélt a kormányfő. Orbán Viktor szerint, miközben az ázsiai erősödésről és a nyugati gyengülésről is beszélt, hogy „a lényeg az az, hogy ma már nyugodtan mondhatjuk, liberálisok az egyik oldalon, patrióták a másik oldalon”, és azzal folytatta, hogy „ami most történik, az az, hogy a nyugati világban a belső küzdelemben a liberálisok veszítenek, a patrióták nyernek”.

A legnagyobb győzelem ebből a szempontból Donald Trump győzelme – ez a patrióták legnagyobb győzelme a liberálisok fölött, ami egyúttal – és a két folyamat itt találkozik össze – esélyt ad arra, hogy a nyugati világ újra megerősödjön és definiálja a helyét a világrendszer-váltásban.

Szóba került az úgynevezett Weber-paktum, ami magába foglalja a migráció és a háború kérdését, ezzel kapcsolatban pedig a Fidesz elnöke elmondta, hogy „az amerikai republikánusok győzelmével a migrációs politikának vége van”. De szerinte emellett még az is elmondható, hogy a győzelemmel „a genderpolitika halott, és remélem, hogy a háború-párti politikának is megvannak számlálva a napjai”.