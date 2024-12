Nyitókép forrása: Földházi Árpád / Mandiner

„Orbán Balázs, több hét aktív, ellene és az ELTE ellen irányított hisztériakeltés után, megvédte doktori értekezését. A feleségem, Unger Anna volt az egyik opponens. Elképesztő volt átélni, hogy milyen alantas őrjöngés zajlott az eljárás körül amellett, hogy mind az elvek, mind a részletek alapvetően rendben voltak. Úgy tettek, mintha a jogi/társadalomtudományi disszertációkban az önplagizálás nem lenne teljesen általános jelenség: meggyőződésem, hogy jogi disszertációk esetén legalább 50-60 százalékban előfordul. Egy időben a konzulensek még bátorították is, legalább lesz publikációja az illetőnek.

A most felháborodók elhallgatták, hogy a hangos szektás kritikusok egy részének is pontosan ilyen, sőt, Orbán Balázsénál még több átvétele van, akár közös szerzős cikkekből is.

Úgy állították be, mintha a metaadat miatt Orbán Balázs lebukott volna; miközben én is tudok olyan liberális professzorról, akinek a metaadatai mást mutatnak, mint amire a szerzőség utalna – és mégis biztos vagyok benne, hogy ő írta a disszertációját. Úgy tettek, mintha evidens lenne, hogy politikai alapon meg kell buktatni a dolgozatot, más választása (akadémiai szabadsága) egy tudósnak nem lehet. Noname újságírók játszottak hirtelen tudóst, és magyarázták nagy mellénnyel az egyetemnek és valódi tudósoknak, hol kéne szerintük a védést tartani, meg, hogy a védés tárgya humbug. Mintha a 21. században a szuverenitással nem lehetne foglalkozni (ezt úgy írom, hogy sok szempontból nem értek egyet az Orbán Balázs által írtakkal).”