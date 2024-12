Mindig a legszebbet, legjobbat kell adni Istennek – Makláry Ákos karácsonyról, politikai kereszténységről, ünneplésről a Mandinernek

Akkor önöknél nem hódít a minimalizmus?

Fájó jelenség ez: ahogyan az emberi kommunikáció csökevényesedik és minimalizálódik, úgy sajnos az egyházban is látok ilyen veszélyt. Régen több oldalas leveleket írtunk egymásnak, aztán rövidebb e-maileket, majd már csupán sms-t, aztán jött a cset, most pedig már csak hangulatjelekkel, emodzsikkal üzennek sokan. Elcsökevényesedett a kommunikációnk, és félő, hogy a Jóisten felé is ez történik. Az értékmentés számunkra azt is jelenti, hogy védjük és éltetjük az egyház kommunikációs és művészi gazdagságát, az imádság erejét. Sok olyan fiatalt ismerek, akik bejöttek a templomba, és elvarázsolódtak. A kíváncsiság behozta őket, de itt felemelő volt a csend és biztonság vagy éppen szép volt az ének, finom volt a tömjénillat, szépek voltak a fények, a látvány, lenyűgöző az összbenyomás, és ez megfogta őket. Sokan itt is maradtak, hiszen az élmény után már nem csak a külsőségek, a szépség számított, hanem a tartalom és a lelkiség is, ami mögötte van. Meghatározó élményem volt pannonhalmi gimnazistaként, amikor a barokk Melket láttuk, kicsit gyomorrontást kaptunk a barokktól. Akkor a hatalmas műveltségű Miksa atya azt mondta: „Uraim gondoljanak arra, hogy

minden kor minden embere a legszebbet, a legjobbat és a legdrágábbat akarta adni az Istennek.”

Mintha ez ma kiveszőben volna, mert sokan spórolnak egyrészt a Istenen, másrészt saját magunkon is. Ezért örülök annak, hogy görögkatolikus vagyok, ahol a minimalizmus és az értékvesztő puritanizmus nem tud érvényesülni.

A mondás az, hogy Istennek nincs szüksége pompára, a felnőtt hitnek pedig nincs szüksége ilyen mankókra.

Ábel áldozatát azért fogadta el az Úr, mert bűnbánattal a legjobbat adta, Káinét elutasította, mert igazi hit nélkül a silányt áldozta fel. Mi próbáljuk meg az Istennek és egymásnak is a legjobbat adni, mert az Isten is a legjobbat akarja belőlünk kihozni. Az egyszerűség lelki értelemben fontos: „Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa” és „legyetek olyanok, mint a gyermekek” – mondta Jézus. Az ünnepre és a pompára az embernek van szüksége, ezért nem mindegy, hogy milyen környezetben élünk és imádkozunk. Gondot kell arra fordítani, hogy a környezetünk, a templomunk legyen szép és felemelő. „Emeljük föl szívünket” – ezt énekeljük a latin misén és a bizánci Szent Liturgián is. Ez pedig csak akkor jöhet létre, hogyha lelkemben és a környezetemben is rend és egyensúly van. A keresztény ember tudja ezt és igényli.

A betlehemi látogatók aranyat, tömjént és mirhát vittek a Kisjézusnak. A bölcsek azt vitték, ami számukra a legértékesebb volt.

A népi hagyomány szerint a pásztorok kecskét, túrót, vajat, báránykát ajándékoztak neki. Karácsonykor mi is értékes és szép ajándékkal lepjük meg egymást mert az ünnep arról szó, hogy az Atya a lehető legtöbbet, Fiát adta a világnak, és az ember viszontajándékként a lehető legtöbbet, hitét és szeretetét adja vissza az Istennek.