Márki-Zay Péter ellen is nemzetbiztonsági vizsgálat indulhat?

A minden elemében fals információkat tartalmazó cikk olyan fényképet használt, amely egy 2012-es ankarai járat kiszolgálását mutatta be. A valótlan állításokat tartalmazó cikk ezen kívül azt is állította, hogy szombat este a Szíriából menekülő elnök Magyarországra érkezett. Ez az információ is súlyos hazugság volt.