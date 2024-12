Krisztus nélkül nincs karácsony

Közeleg az ünnep, de nincs békesség az emberek szívében. Pedig az adventhez hozzátartozik a befelé fordulás, az elcsendesedés és a külvilág zajának háttérbe szorítása. Karácsonykor a Megváltó születésére emlékezünk, s minthogy Krisztus a világ világossága, ez az esemény egyúttal a béke és a család ünnepe is. A kor, amelyben élünk, azonban szemmel láthatóan nem engedi meg, hogy visszavonuljunk, és azokkal foglalkozzunk, akikkel kell: a házastársunkkal, a gyermekeinkkel és távolabbi rokonainkkal, akikre év közben nem jut elegendő idő.

Éppen ezért gyakran megbotránkozva kérdezzük: miért nem tud végre leállni a közélet is egy kicsit?! Miért kell pörögni a politikai gépezetnek, miért ömlenek ránk szünet nélkül a kommunikációs üzenetek? Lássuk be, ezek a primer érzelmek teljesen jogosak. De az első felháborodáson túl érdemes belegondolni abba, hogy ennek a helyzetnek mi a voltaképpeni oka! Ugyanis minden, ami körülöttünk történik, következmény. Ne a saját politikusainkra nehezteljünk, mert nem ők választották meg sem a helyet, sem az időt, sem a fegyvernemet. Cselekvési kényszer van: az utolsó órában vagyunk, és most mi vagyunk az a nemzedék, amelyiknek meg kell vívnia a nagy harcot – megküzdeni a hitért, a hazáért, a családért. A mi felelősségünk, hogy milyen világot hagyunk gyermekeinkre.