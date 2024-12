Keményen kiosztotta az Orbán Balázs doktorija kapcsán hergelőket az ELTE oktatója

De most már legalább tudom, hogy ez hogy megy. Hogy bármi áron, de ha meg kell szerezni a dolgozatot, akkor azért bizonyos körökben bármit meg lehet tenni. Hogy egyszercsak jön egy telefonhívás, utalva arra, hogy nyilván én is értem, hogy ez itt most fontos közérdek – mert ők az önhatalmúlag kijelölt morális Pantheonban úgy ítélik meg. És egyébként se moralizáljak, hogy nekem minden hallgatót egyformán kell kezelni, ezt nyilván én sem gondolom komolyan, nekem is látni kell, hogy ez egy speciális helyzet. Aztán ha így nem sikerül hozzáférni a dolgozathoz, hát lehet kicsit trükközni a plágiumkeresővel, hátha úgy majd odaadja az ember (mondván, egy hallgatói dolgozat átfedést mutat, meg szeretné nézni a kolléga. Egy teljesen más tudományterületen dolgozó, aki csak egy beadandót ellenőrizne. Persze, hogyne.)

Megnyugtathatok mindenkit: semmilyen, az Egyetem fenntartója részéről érkező nyomás nem volt rajtam. Pontosabban fogalmazva, nem a fenntartó részéről jött a nyomasztás.

De akárhonnan jött is, nem volt értelme, nem volt jelentősége. Könnyű dolgom volt, mert csak el kellett bírálnom egy dolgozatot. Ennyi volt a munka. Mindazok, akik ebbe ennél többet látnak bele, az Egyetem integritását és tisztességét veszélyeztetik. Azt sugalják, hogy az Egyetem nem egyenlően méri minden hallgatóját. Hogy vannak, akiknél számítani kellene a politikai háttérnek. És azt is üzenik, hogy ezek szerint vannak, lehetnek oktatók, akik a tényleges teljesítmény helyett azt nézik, egyes döntéseiknek milyen hatása lehet az egyetemre.