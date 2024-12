Káosz a legendás német autógyártónál, óriási az ellenállás

Bezárások a Volkswagennél, Győr mégis jól jár?

Feltehetőleg a Volkswagen cégcsoportba tartozó, 12 ezer főt foglalkoztató győri Audi-gyárat is érintik a német autóipari óriás nehézségei. Lehetséges az is, hogy újabb termelést telepítenek hozzánk, így akár még jól is kijöhet az Audi Hungaria Zrt. a várható konszernszintű átalakulásokból.