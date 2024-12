Ismét megtörte a csendet Keleti Ágnes fia: A főorvos 1-2 napot jósolt a legendának

Kissé javult Keleti Ágnes állapota, de továbbra is kritikus – árulta el fia, Bíró-Keleti Rafael a Sportalnak. A világ legidősebb olimpiai bajnokát, Keleti Ágnest péntek este életveszélyes állapotban szállították kórházba, jelenleg tüdőgyulladással kezelik. Bár az állapota fokozatosan javul, továbbra is fennáll a veszély.

„Kicsit javult a helyzet, de még mindig nem múlt el a veszély. Antibiotikummal kezelik, megkap mindent, de továbbra is nehezen kap levegőt. Nagyjából egy hét, amíg a gyógyszerek teljesen kifejtik a hatásukat, reméljük, bírni fogja addig a szervezete” – nyilatkozta Bíró-Keleti Rafael vasárnap reggel.

Hozzátette, hogy vasárnapra várnak további információkat, annak ellenére, hogy az pénteken már az orvosok is lemondtak az olimpiai legendáról.

„Kapott egy rohamot, majdnem meghalt, felhívtak, hogy rohanjak be, és tényleg úgy nézett ki, mint aki itt fogja hagyni ezt a világot. Én is szóltam a közeli ismerősöknek, hogy búcsúzzanak el tőle. Aztán egyszer csak felébredt, beszélt is, kicsit evett és ivott is.”

A főorvos 1-2 napot jósolt a tüdejének, és a nővérek sem voltak bizakodóbbak. Azóta viszont kicsit jobban figyelnek rá, és több idő jut neki. Reménykedünk, bizakodunk, ott vagyunk vele, de sajnos még mindig van víz a tüdejében, ami nagyon veszélyes”

– mondta Bíró-Keleti Rafael.

