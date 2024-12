Helyretették Magyar Péter tévedéseit a gyermekvédelmi ellátás kapcsán – a számok nem hazudnak!

Nyitóképünk: Képernyőfotó/YouTube

Nem azért jutott hirtelen hárommilliárd forint gyermekvédelemre, mert Magyar Péter témává tette ezt az ügyet – mondta el a Konkrétan Rónai Egonnal című műsorban Fülöp Attila a műsorvezető kérdésére válaszolva. A Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára kijelentette, ez egyenes következménye annak, ami eddig történt.

Ezt az összeget – amely tehát nem a Tisza Párt elnöke fellépésének a következménye – ugyanis az állami fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a háború okán megemelkedett rezsiárak miatt kapta plusz támogatásként. Ez a szokványos ügymenet része, mert

a fenntartó tavaly 12, idén márciusban pedig több mint négymilliárd forinthoz jutott.

Fülöp kijelentette, nem csak a rezsire fordítanak több pénzt, magára a gyermekvédelmi ellátásra is évről-évre. 2010-ben 18 milliárd forint állt erre a célra rendelkezésre, ma pedig 129 milliárd. Persze ez a forrás sem elég, de azt bátran elmondhatja, nagyon sokat tettek ezen a területen, ugyanakkor azt is tudja, sok még a munka a jövőben is.

Idén egyébként megemelték a gyerekek ruhapénzét, a nevelési ellátmányát, a fenntartónál felújításra, beruházásra mintegy 500 millió forinttal több áll rendelkezésre, mint volt ebben az évben. A jövő évi költségvetésben tovább nő az erre az ágazatra jutó összeg, mert emelkedik az itt dolgozók bére és a nevelőszülők juttatása.

Az államtitkár közölte,

a 12 éven aluliak 83 százaléka nem intézményben, hanem nevelőszülőknél van, ez a szám az összes gyerek esetében több mint kétharmad,

ami nagyon jó arány, hiszen a traumatizált, sérült gyerekek többsége családi gondoskodásban részesül.

Rónai Egon megkérdezte, Magyar Péter európai parlamenti képviselőkét miért nem mehet be egy gyermekvédelmi intézménybe. Fülöp kijelentette, ebben a minőségben az EP-képviselőnek joga van bármilyen információt megkapni, amely az ő munkavégzéséhez kell, de a gyermekvédelem, a szociális ellátás tagállami hatáskör, s nincs olyan, hogy intézménylátogatási jogkör. A magyar parlamenti képviselők közül azonban többen jártak ilyen intézményekben, kormánypártiak és ellenzékiek egyaránt.

Az ő esetükben soha nem voltak olyan balhék, mint Magyar Péternél.

Az államtitkár szerint a 472 telephely közül nagyon sok intézményben folyik jelenleg is beruházás, ezek közül ment el néhányba Magyar, de szándékosan olyan fotót csinált, amely a jelenleg még rossz, elhanyagolt állapotot tükrözte. Fülöp előzetesen tájékoztatta Magyart, hogy a pécsi otthonba nem mehet be, ennek ellenére megjelent ott az EP-képviselő. Arról az államtitkár nem tudott, hogy milyen beszélgetés lesz Menczer Tamás és Magyar Péter között – bár azt elismerte, hogy tudott a Fidesz kommunikációs igazgatósjának érkezéséről –, a stílust és a hangnemet pedig nem szeretné kommentálni.