Fontos ígéretet tett a MÁV-vezér a HÉV-ekkel kapcsolatban

Felgyorsítja a MÁV a forgalomból átmenetileg kivont, fiatalabb HÉV-szerelvények felújítását, így biztosan lesz elegendő jármű 2025-ben is ahhoz, hogy tartani lehessen a jelenlegi menetrendet – közölte Facebook-bejegyzésében Hegyi Zsolt. A MÁV-csoport vezérigazgatója kiemelte,

a tartalékszerelvények első darabja már el is készült, és menetrend szerinti vonatként közlekedik – egyelőre – a szentendrei vonalon.

A munkák során a szerelvény átfogó felújításon esett át. A főjavítás során a forgóvázak, a kocsiszekrény, az áramkörök, az utastér is megújult.



Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Lázár János egyik év végi interjújában jelentős változásokat lengetett be a magyarországi tömegközlekedést illetően. Az építési és közlekedési miniszter többek között leszögezte, azt akarja elérni, hogy „egy állami uralkodói gondolkodásmód helyett egy szolgáltató mód legyen”. Valamint azt is kiemelte, „muszáj az utassal foglalkozni. (...) Havária központ lesz, minden panaszt megválaszolunk, lehet panaszt tenni. El akarom érni azt, hogy legyen érdemi változás, például a mosdók tekintetében” – hangzott el a beszélgetésben.