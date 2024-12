Folytonosság és szintlépés – ezért szállt be az MCC az Inforádióba

Eddig miben merült ki a „számos területen” történő együttműködés? Mik az új tervek?

SzZ: Az Inforádió és az Infostart felületein eddig is nyitottság volt arra, hogy a szakpolitikai kérdésekben ütköztessék a véleményeket, meghallgassák a különböző álláspontokat, így az MCC elismert szakértői is rendszeresen megszólalhattak a legfontosabb témákban. Többen szerepeltek az Aréna című beszélgetőműsorban, rendszeresen meghívták a szakértőinket a Katedra című oktatási magazinba, s gyakran szerepeltünk a napi interjúk sorában is.

MM: Ahogy az előbb is említettem, a megállapodásnak köszönhetően lehetőségünk nyílik arra, hogy közösen új, a XXI. század igényeinek megfelelő formátumokat fejlesszünk, első sorban a modern internetes platformokon, ahol eddig az Info nem volt jelen, új formátumok és új korosztályok felé is nyitni tudunk.

Hogyan működik a jövőben az Inforádió és az Infostart?

SzZ: A folytonosságra garanciát jelent, hogy Módos Márton marad a főszerkesztő és a társaság ügyvezető igazgatója is. Fontos számunkra az is, hogy stratégiai kisebbségi tulajdonosként továbbra is tulajdonosi szemlélettel, önállóan vezesse a társaságot, ahogy eddig is tette. Sőt, szívesen bevonjuk egyéb projektjeinkbe is. Az MCC garantálja a szerkesztőség stabil jövőjét, a fejlesztéseket, de a mindennapi munkában nem lesz változás. Az Inforádió mottója: a „tárgyilagosság szerethető” – ezt pedig komolyan vesszük és rendkívül nagy értéknek tartjuk.

MM: Az Inforádiót és az Infostartot a hazai közönség megbízható, tárgyilagos, minőségi hírforrásnak tartja. Komoly elismerést és szakmai mércét is jelent azelmúlt 24 évben elnyert számos elismerés, a Pulitzer-emlékdíjtól a Prima Primissima díjig. Azon fogunk dolgozni, hogy ez a megítélés megmaradjon, sőt, tovább erősödjön.