Egyre több politikus látja úgy, hogy a tűzzel játszik Magyar Péter

Kocsis Máté is aggodalmának adott hangot

„Csak Magyar Péter gondolja úgy, hogy a korrigálás és bocsánatkérés helyett szükséges tovább folytatni a felelőtlen rémhírterjesztést.

Egyértelművé teszi, hogy ő maga az álhír gyártója és híresztelője, amivel gyengítheti és veszélyeztetheti Magyarországot.

Az is tiszta, hogy erre nem itthonról van igény, hanem külföldről, amit ő szolgalelkűen hajt most is végre, napok óta nem törődve az ebben rejlő kockázatokkal”

– írta Kocsis Máté.

„A nemzetbiztonsági bizottság tagjaként azonban szükséges felhívnom a figyelmet ezen kockázatokra. A magyar hatóságoknak és titkosszolgálatoknak megfeszített erővel kellett azon dolgozniuk, hogy az álhír terjedése ne okozzon nagyobb bajt,

ne kerüljön emberéletekbe, ne hajtsanak végre az álhíren feldühödött szírek terrorcselekményeket Magyarországon.

(Az Alkotmányvédelmi Hivatal nem oktalanul indított vizsgálatot az ügyben.)”

– jegyezte meg a Fidesz frakcióvezetője.

