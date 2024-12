„A KlikkTV Heti egyenleg című műsorában nagy csapat verődött össze. Na azért nem olyan szórakoztató, mint Rejtőnél a Három testőr Afrikában című remekműben. Hiszen ott, mint tudjuk, négy különböző nemzetiség képviselője volt az asztalnál: egy amerikai gyalogos, egy francia őrvezető, egy angol géppuskás és egy orosz hússaláta. Itt csupán Tamás Ervin, a Népszabadság főszerkesztő-helyettese, Szentpéteri Nagy Richárd alkotmányjogász, politológus és Bánó András mint műsorvezető vett részt a kormánypárti szereplők becsmérlésében.

Tamás Ervin úgy fogalmazott, hogy sokszor gondoltuk, hogy ez már a gödör alja, de mindig lehet lejjebb süllyedni, ezt láttuk Magyar Péter és Menczer Tamás »vitáján«. De beleszállt Bayer Zsoltba, lapunk publicistájába is:

»Bayer Zsolt annak idején egész jól írt, amit most csinál, az egy hosszabb káromkodás a fürdőkádban.«

Elvtársa, Szentpéteri Nagy Richárd is a baloldalon jól ismert vágyvezérelt gondolatait vetítette ki. A politológus szerint Menczer Tamás »szereplése« több kérdést is felvet: ki küldte oda, miért ment oda, mire volt ez jó? Az egyértelmű, hogy provokálni akart, megpróbálta kihozni a sodrából a Tisza Párt elnökét, hogy még egy pofon is elcsattanjon.

Természetesen, szerintük a fideszes táborban sem aratott osztatlan sikert Menczer viselkedése. Ennek a baloldali analógiának ellentmond az a tény, hogy a Telex munkatársai elmentek egészen Zsámbékig, amelynek országgyűlési képviselője Menczer Tamás, hogy arról faggassák az embereket, hogy kinek a viselkedését helytelenítik inkább: amikor Menczer Tamás szembesítette Magyar Pétert, vagy esetleg amikor a Tisza Párt elnöke tette ezt?”