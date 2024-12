Dűne van, Dűne lesz, Dűne már 40 éve is volt

Pokoli torony, 1974. (Fotó: FilmPublicityArchive/United Archives, Getty Images)

Ezzel együtt viszont elmondható, hogy David Lynch mozifilmje sem teljesen az, ami lehetett volna. Sőt, hiába minden erénye és pozitívuma,

a producerekkel és a stúdióval folytatott állandó harcok nemcsak azt eredményezték, hogy a direktor végül kivonult a film mögül, de azt is, hogy megbánta a munkát, amit beleölt.

És ugyan ezt is abszolút meg lehet érteni, azt muszáj hozzátenni, hogy minden hibája és kritizálható „lynchtelensége” ellenére az 1984-es Dűne még így is egy említésre való filmalkotás, ami ha nem is egy Radírfej vagy Az elefántember, esetleg egy Lost Highway – Útvesztőben, erényei elvitathatatlanok. Csak hát ugye nem kizárólag a tömegek igényeit kellett volna számon tartani, mindössze kicsivel több mint 2 órába sűrítve a cselekményt, hanem legalább 3-4 órán át kellett volna hagyni, hogy kibontakozzon a még ehhez is terjedelmes és komplex, egyedi információkkal teli történetet.