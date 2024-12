»A muszlimok elsöprő többsége nem követ el semmiféle terrorcselekményt, ahogy az AfD-szimpatizánsok hasonlóan elsöprő többsége sem. Gondoltam, ennyivel kiegészítem a mai kétoldali kommunikációt.«

Az első mondat a lényeg, a második úgyis csak kioktatás.

A teljesség legcsekélyebb igénye nélkül most felsorolok néhány dolgot, ami miatt ez a mondat közveszélyes és romboló ostobaság. Először is a mondat első és második felének semmiféle relációban nincs köze egymáshoz. A muszlimok egy vallás hívei, az AfD szimpatizánsai pedig egy létproblémájukra reagálnak, a vallásuktól függetlenül, ezzel a választással. Az AfD szimpatizánsai rendszerszerűen nem követnek el semmiféle terrorcselekményeket, legfeljebb kommentelnek. Amiért egyébként lelkesen üldözi is őket a német politikai rendőrség. (Ha jól emlékszem pont a TikTokon aktív a párt egyébként, ami az orosz és kínai beavatkozás kétségbevonhatatlan bizonyítéka manapság nyugaton.)

Az iszlám nem vallás, hanem egy politikai program, amelyet Allah támogat. Ha valaki Allah hívének szegődik, vagy annak nevelődik fel, teljesen más lesz a személyisége, mint egy kereszténynek vagy egy keresztény (zsidó) társadalomban felnevelt ateistának, különösen ha az még liberális is. Az iszlám vallás a törzsi keretekre épül rá és azt színezi meg rendkívül erősen, de nem döntően az iszlám. Szinte eldönthetetlen, hogy amikor a muszlimok öldökölnek, mert ez náluk jelenleg viszonylag üzemszerű tevékenység a saját lakhelyükön és Európában is, hogy vallási és/vagy etnikai okból teszik-e azt. Felhívnám Hont András figyelmét, hogy keresztény és ateista fanatikusok pont ugyanúgy nem csinálnak szinte soha semmi olyat, ahogy az AfD lelkesebb aktivistái sem, amit az iszlám szélsőségesei percenként. Habár ha a szélsőliberálisokat, a nácikat vagy a kommunistákat nézzük, érthető az összetévesztés, primitív ideológiákat ugyanis általában vallási szinten művelik az elkövetők. Mondjuk legalább a liberálisokból tényleg van mérsékelt, ezt el kell ismerni.