Trump győzött, Menczer Tamás Pressmannek üzent

„Goodbye Mr. Pressman!”

Trump győzelmére reagált Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója is. A politikus David Pressman amerikai nagykövetnek üzent.

Közösségi oldalán azt írta, „Goodbye Mr. Pressman, we will miss you!

Búcsúzunk, Pressman nagykövet úr, hiányozni fog!”

A vonatozó bejegyzést alább tekintheti meg: