De ennél is sokkal jobb, ha kiirtjuk az összes élőlényt, így garantáltan elejét tudjuk venni bármilyen nyavalya terjedésének. Törekvéseimben vélhetően támogatnak a zöld pártok, hiszen így közelebb kerülünk a gendersemlegességhez, az erőszakmentes kommunikációhoz és a többi környezetvédelem szempontjából kiemelten fontos ügy megoldásához. Fölsorakoznak a klímaharcosok, hiszen az élőlénymentesség kedvezően hat a károsanyag-kibocsátásra. Valamint supportálnak majd a home office-ból a gamerek, akik szerint az életet úgy kell megtervezni, mint egy számítógépes programot, és minden, ami spontán, meglepő, érdes, nem szabványos, az rendszerhiba. Esetleg még meg is baszhatják egymást a New York állami hatóságokkal és a névtelen bejelentőkkel.”