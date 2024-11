Sikkasztás és hűtlen kezelés miatt jelentették fel Magyar Péteréket

A június 16-án, vasárnap rögzített beszélgetés során egyébként Hanzel azt is mondja: „Én ezt most tudom, nem, én ezt most tudom, ezt garantálom. Ezt úgy garantálom, hogy holnap bemegyek és én kedden hozom neked a június havit”. Ez alapján könnyen lehet, hogy történt is ilyen kifizetés. A Tisza Párt második negyedéves beszámolójában mindenesetre szerepel, hogy

bérleti díjakra több mint tízmillió forintot költöttek, az viszont nincs részletezve, hogy kitől mit béreltek és mennyiért

– emelte ki Tényi, aki mindezek miatt sikkasztás és hűtlen kezelés gyanújával tett feljelentést az NNI-nél.

Nyitókép: képernyőfotó