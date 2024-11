Ennek lesz következménye: saját támogatói után az őt segítő médiumokba is belerúgott Magyar Péter

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője a Mandinernek elmondta:

érdekes, hogy Magyar Péter azokról a médiumokról beszél így, akik támogatták őt az előző időszakban.

Azon túl, hogy a saját munkatársait és szavazóit is gyalázza, most beleszállt a sajtó munkatársaiba is. Aki hallott már folyosói pletykákat, az tudja, hogy amikor Magyart nem veszi a kamera, a saját munkatársait is szokta támadni, minősíthetetlen stílusban beszél róluk. De kérdés, hogy ezek a médiumok meddig tűrik, hogy Magyar megalázóan beszél róluk. Érdekesség, hogy az ATV-be Magyar már többször bement, hiába gondolta, hogy nincs szüksége ezekre a médiumokra, kiderült, hogy mégis szüksége van rájuk.