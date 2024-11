Orbán Viktor is reagált Magyar Péter szavaira: nem teszi ki a kirakatba, amit kapott (VIDEÓ)

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Orbán Viktor is reagált Magyar Péter hangfelvételeire a péntek reggeli rádióinterjúja során. A miniszterelnök arról beszélt, hogy olyat még nem látott, hogy az embereket az ellenzék nyíltan sértegesse és lenézze. „Aki a nemzeti konzultációt ellenzi, az valójában nem kíváncsi az emberek véleményére, ebben pedig lenézés van” – fogalmazott. Ez a durvulás szerinte verbálisan is megjelent. Itt a miniszterelnök idézte a Magyar Péterről készült hangfelvételeket is, bár a politikus nevének említése nélkül.