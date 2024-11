„Bárkit megkaphatok”, „Sorosnak, remélem, valahol van egy unokája is” – újabb hangfelvétel érkezett Magyar Péterről (Videó)

Nyitókép: Mediaworks/ Markovics Gábor

Péntek reggel újabb hangfelvétel érkezett a Mandiner szerkesztőségének mailcímére, melyben ismét Magyar Péter és Vogel Evelin beszélgetése hallható.

A beszélgetés szó szerinti leiratát itt olvashatják olvasóink, hamarosan magát a hangfelvételt is mutatjuk!

Magyar Péter: Na szóval. Mindegy, egy szó, mint száz, a lényeg, én szeretlek, és bármiben fogunk neked segíteni. Nem csak ebben, hanem később is, jó? Tehát én szeretném, hogyha normális lenne közöttünk a kapcsolat, és legyen igazad, hogy akkor ez egy olyan projekt lesz, ez a párt, amiről beszéltem nálam is, és akkor tényleg befolyásos leszek, és bármiben segítek, akkor is, hogyha mással leszel, tényleg. Tehát hogyha normálisan lezártuk, és nincs benned tüske... Én nem akartam azzal tölteni a nyaramat, hogy most valami nőt vadászok, nyilván az én helyzetemben, én ugye azt mondom, hogy bárkit megkaphatok, és valóban úgy van, hogy ha egy szórakozóhelyre elmegyek, vagy elmentem - tegnapelőtt is elmentünk bulizni -, bárkit megkaphattam volna.

[Itt mintha vágás következne – a szerk.]

Magyar Péter: Nyilván nem a kinézetem miatt, meg azért, mert van pénzem, hanem azért, mert látja, milyen vagyok, aztán kész. Egy karakter vagy egy jelenség, vagy nem tudom, most mibe szerelmesek az emberek. De még egyszer mondom, helyben nem fogok tudni, valószínűleg külföldön kell megkeresnem egy normális embert, mert hogy...

Vogel Evelin: Nehogy külföldi csajt vegyél el.

Magyar: Meglátjuk. Hogy elvenni valaha el fogok-e, azt nem tudom, de hogy...

Vogel: Nem, az már hazaárulás lenne.

Magyar: Mindenesetre Sorosnak, remélem, valahol van egy unokája is.

A hangfelvételt magát itt hallgathajta vissza:

Mint a Mandiner olvasói emlékezhetnek, az elmúlt napokban sorra jelennek meg hangfelvételek Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, valamint Vogel Evelin, korábbi párja beszélgetéseiről, amelyek kapcsán

a politikus támogatóinak részéről felmerült, hogy esetleg nem valódi felvételekről van szó, azonban azokat Magyar Péter egyik embere „hitelesítette”.

Emlékezetes: a szerencsi Kulcsár Anita Sportcsarnokban tartotta a Tisza Párt az országjáró körútjának első nyilvános eseményét, ahol a Telex a Tisza-szimpatizánsokat és a párt „leagyhalottazott” EP-képviselőit kérdezte Magyar Péterről, Magyart pedig arról, miben kellene még fejlődnie. A Tisza Párt híveit láthatóan egyáltalán nem érdekelték a pártelnökről kiszivárgott hangfelvételek, amelyekben a hazai sajtó munkatársait gyalázza – mondván, „a Dunába lökné őket”.