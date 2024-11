Orbán Viktor bejelentette: jöhetnek az új-magyar szerb beruházások

A szerb államfő elmondta, a magyar-szerb kapcsolatok politikai és gazdasági szempontból, de az emberek közti kapcsolatok szempontjából is sokkal mélyebbek lettek az utóbbi években. A két ország eddigi 173 közös megállapodása mellé írtak most még hetet alá – közölte. Beszélt a két állam közti energetikai együttműködés továbbfejlesztésére vonatkozó tervekről, a Horgos-Röszke határátkelőhely tervezett bővítéséről, valamint a katonai együttműködés megerősítéséről is, megköszönte továbbá a magyar támogatást Szerbia uniós integrációjához. Aleksandar Vucic kiemelte annak fontosságát is, hogy a két országnak sikerült kimaradnia az orosz-ukrán háborúból. Ha nincs béke, akkor nincs gazdaság, fejlődés, haladás semmilyen társadalmi szférában – közölte.

(MTI)