„1999. november 2-a egy emlékezetes nap volt számomra. Aznap kezdtem egyetemi tanulmányaimat egy békés, jómódú délnémet kisvárosban. Egy, a nyugatnémetek által még mindig lesajnált közép-kelet-európai országból, Magyarországból érkeztem, s akkoriban nemcsak nekem, hanem más magyaroknak is Németország volt az etalon. Mára ez megváltozott. De miért is? Mert a németek megszűntek németek lenni, bepakoltak és elköltöztek. Hová? Pont hozzánk, Magyarországra. Következik egy személyes véleménycikk.

A hosszú mindenszenteki hétvége előtti délutánon ülök Bécsben, a Weltwoche békecsúcs c. rendezvényén, ahol Orbán Viktor és Gerhard Schröder is fellép. A nagy publicisztikai vihart kavaró esemény házigazdája Roger Köppel, a híres svájci újságíró, aki a kétezres évek elején főszerkesztőként vitte Konrad Adenauer régi kedvenc újságját, a »Die Welt« c. konzervatív napilapot. Akkor még a példányszámok is rendben voltak. Ami viszont akkoriban még nagyon rendben volt, az a német világ volt. Gondos, szorgos, alapos, tehetséges és teherbíró emberek voltak akkortájt Németországban, akik tanúbizonyságot tettek arról, hogyan lehet egy a mérnöki precizitásra, a rendszerető és tisztességes magatartásra és a példaértékű egyéni teljesítményre egy országot megalapozni, sikeresen felépíteni és évtizedeken át nagy globális tekintéllyel üzemeltetni. Ennek tetőzése volt a Helmut Kohl által mesterien kialakított európai és nemzetközi kapcsolatrendszer, a másokkal szemmagasságban történő kommunikáció, a jól működő közép-kelet-európai mentális és kulturális térhódítás a szó pozitív értelmében. Ezek a tényezők végül is a német egység békés és sikeres lebonyolításához vezettek. Gerhard Schröder jelentősen hozzájárult a német világ gazdasági stabilitásához és fellendüléséhez. Továbbá ő volt az, aki német kancellárként egy erős Németországot épített egy erős Európában, nyíltan kiállva az európai stratégiai autonómia mellett, ha kell, akár szembe szállva a háborúzó Amerikai Egyesült Államokkal és annak kishitű szövetségeseivel. Nos, ez a Gerhard Schröder volt 1999-ben, a kezdő magyar egyetemista első évében a nagyra tartott Németország szövetségi kancellárja. Sokunk számára Németország volt példakép, az etalon, a bezzeg-ország. Ennek mára már rég vége. De miért is?

Sok víz folyt le azóta a Dunán, az Elbán meg a Rajnán. Gerhard Schröder bécsi fellépése választ is ad arra, hogy mi volt más akkoriban Németországban, mint ma. A tekintélyes volt kancellár elsősorban egy olyan európai vízióban hitt, ahol a kicsiknek is megvan a szerepe, s a nagyok nem lenézően kezelik a többieket, hanem partnerként és szövetségesként. Tette ezt egy magabiztos politikai mandátummal a hátában, s tette ezt annak ellenére, hogy határozott, karizmatikus és erős hatalomember volt. Gerhard Schröder alulról jött, egy utcagyerek volt, apja nélkül félárván nőtt fel, megküzdött az életben, neki semmit nem adtak ingyen. Küzdött a pénznélküliséggel, a társadalommal, a politikával, a saját pártjával. Tudta, hogy a sikerért tenni kell, kitartó és szívós munka nélkül nem lehet előre jutni. Ő a saját módján egy »German Dream«-nek nevezhető célt valósított meg saját példájával. A politikája is valami ilyenről szólt: Az Agenda 2010 helyretette az értékrendet, fellendítette a német gazdaságot, visszaadta a németek önbizalmát és önbecsületét. Gerhard Schröder okos és előrelátó reformer volt, aki pragmatikusan kezelte a politikai valóságot, azt sikerré kovácsolva. Ezzel tiszteletet vívott ki, párttársai és a politikai konkurensei által is, de külföldön is elismerésnek örvendett. Nem csoda, hogy Orbán Viktor miniszterelnök, akinek a pályafutása a kommunizmus elleni harcról szólt és nagyon hasonló pályát írt le, az elismerés és a tisztelet nyelvén szólt a német beszélgetőpartneréről az említett október 31-ei bécsi rendezvényen.

Mára az ilyen formátumú államférfiak egyszerűen sehol sincsenek. Egyedüliként Orbán Viktor rendelkezik hasonló képességekkel, nagyívű elképzelésekkel, politikai bátorsággal és a megfelelő hatalmi ösztönnel. De a stratégia vezetés Európában manapság kihalófélben van, helyette kisstílű politikusok és három- vagy többpárti koalíciókban kiszolgáltatott mandátumzsonglőrök találhatóak a politikai porondon. Mindennek ékes bizonyítéka maga Németország, ahol hárompárti szivárványkoalíció (»jelzőlámpa-koalíció«) regnálja 2021 óta az országot, s ahol a 16 tartományban annyi különböző pártpolitikai együttműködési forma létezik, hogy a németek se tudják már követni. A kormányzás keserves, folyamatosan megy az ide-oda csiki-csuki és ember legyen a talpán, aki s sok különböző kispártok programját, aktuális elképzeléseit és vezetőit ismeri vagy megérti. Ebben a közegben már kisebb, jelentéktelen politikai formációk is nagy befolyásra tudnak szert tenni, potenciális vagy tényleges koalíciós társakat megzsarolva. Az Angela Merkel dominálta évek erről is szólnak: Vélt vagy valós társadalmi elvárásoknak megfelelni akaró politikája az összes korábbi hitvallást feladva közelíteni akart a vélt zöld utópiához.